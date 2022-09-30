ردة فعل واشنطن إزاء ضم مقاطعتي اوكرانيتيين إلى روسيا

العالم - خاص بالعالم

نوفوروسيا، الاصطلاح التاريخي للإمبراطورية الروسية الذي يشير إلى إقليم شمال البحر الأسود، ويضم أجزاء من أوكرانيا، تتضح معالمه اكثر فاكثر خاصة بعد ان وقع بوتين مرسوما يمهد الطريق لضم مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا الأوكرانيتين رسميا إلى بلاده، وذلك بعد استفتاءات أجرتها الإدارات الموالية لموسكو في هاتين المقاطعتين، بالإضافة إلى دونيتسك ولوغانسك.

وتشكل المقاطعات الأوكرانية الأربع نحو 15 بالمئة، ومن الواضح ان روسيا بعد قرار الضم ستدخل في مرحلة جيوسياسية جديدة، لكن الرئيس الاميركي جو بايدن خلال قمة قادة جزر المحيطِ الهادئ اعتبر ان هذه الخطوات الروسية تأتي في اطار ما أسماها الطموحات الامبراطورية لبوتين.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: "اريد أن أكون واضحا في هذا الصدد: الولايات المتحدة لن تعترف أبدا، أبدا، أبدا بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة الاستفتاءات المزعومة كانت مهزلة، مهزلة مطلقة، النتائج فبركتها موسكو ".

هذا فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من مخاطر تنفيذ روسيا خططها للضم، مشيرا الى أن ذلك سيشكل تصعيدا خطيرا يهزأ بمبادئ الأمم المتحدة وسيطيل الآثار المأسوية على الاقتصاد العالمي، وخصوصا على الدول النامية.

وقال أنطونيو غوتيريش: "'أي قرار بتنفيذ عملية ضم المناطق الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا لن يكون له أي قيمة قانونية ويستحق الإدانة إنه تصعيد خطير، هذا الأمر لا مكان له في العالم المعاصر ويجب عدم قبوله".

هذا ومن المقرر ان يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار أميركي الباني لم تنشر تفاصيله الدقيقة بعد، يدين استفتاءات ضم مناطق أوكرانية الى روسيا، ويقول الخبراء ان هذا المشروع ليست لديه أي فرصة لإمراره بسبب حق روسيا في النقض ولكن يمكن تقديمه بعد ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.