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كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم التوقيع على اتفاقية انضمام المناطق الأوكرانية الاربع المشمولة بالاستفتاء إلى الاتحاد الروسي رسميا

الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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