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توقيع مذكرة تفاهم حول 'المشاورات السياسية' بين الجزائر وتايلاندا

توقيع مذكرة تفاهم حول 'المشاورات السياسية' بين الجزائر وتايلاندا
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مساء الخميس في العاصمة الجزائر، بنائب وزير الشؤون الخارجية لمملكة تايلاندا, "فيجافات اسارا باكدي", الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

العالم - الجزائر

وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين.

وذكر بيان للخارجية أن الوزير لعمامرة نوه بالمناسبة "بأهمية هذا الاتفاق الذي يعزز الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين وسيسمح بتكثيف التشاور والتنسيق بينهما على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف", مؤكدا على "ضرورة مضاعفة الجهود لتوسيع نطاق التعاون بين الجزائر وتايلاندا إلى مجالات أخرى على غرار الفلاحة والطاقة والسياحة".

من جانبه, ثمن نائب وزير خارجية تايلاندا المستوى الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين, معربا عن "ارتياحه للنتائج الجد ايجابية لزيارته للجزائر التي ستفتح آفاقا واعدة للعلاقات بين البلدين".

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توقيع مذكرة تفاهم حول 'المشاورات السياسية' بين الجزائر وتايلاندا

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