45 ألف مصلّ فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

العالم- فلسطين



وقالت مصادر محلية إن "أهالي القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، توافدوا إلى المسجد الأقصى، رغم العراقيل والتشديدات عند الحواجز ومداخل مدينة القدس المحتلة."



وقدرت الأوقاف الإسلامية عدد المصلين بـ45 ألفًا.



وأفادت بأن "قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتواجدت عند بواباته، وأوقفت المصلين المتوافدين من أنحاء فلسطين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد".



وكان آلاف الفلسطينيين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال إليه وأداء الصلاة فيه.



وخلال خطبة الجمعة في المسجد الأقصى، حذر الشيخ محمد سرندح من الحسرة والتخلف عن ركب المرابطين.

وبشر خطيب الأقصى المرابطين الذين اختارهم الله بجوار بيت المقدس وجنبوه من كل عبث.



وأكد سرندح أن "هامات المرابطين ستبقى على ثرى الأقصى ساجدة، وحناجر الثابتين ستبقى للقرآن تالية، وقلوب المؤمنين لله طائعة."



وأشار إلى أن "ما يعتري بيت المقدس من اقتحام واستباحة، لن يثني عزيمة وجأش أهل بيت المقدس".



وأوضح أن "المسجد الأقصى سيبقى مسجدنا ومسرانا، وأنه مهما أصاب بيت المقدس سيكون بين المسلمين فاتحين ومجددين".