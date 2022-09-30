مزاعم اسرائيلية بمحاولة تل ابيب استخدام طائراتها في مجال سلطنة عمان الجوي

العالم - عمان

وادعت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن هناك تقدما في الاتصالات بين كل من سلطنة عمان والكيان الصهيوني يتيح للطائرات الإسرائيلية استخدام المجال الجوي العماني.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال نجاح تلك الاتصالات، فإنها ستشمل السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجواء سلطنة عمان، موضحة أنه سبق لمسقط أن رفضت السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجوائها من قبل، رغم العلاقة التي وصفت بـ"الطيبة" بين الجانبين منذ سنوات طويلة، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين مسقط وتل أبيب.

ورأت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه في حال موافقة سلطنة عمان على السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجوائها من وإلى تل أبيب، فإن ذلك سيؤدي إلى تقصير إضافة للطائرات الإسرائيلية من وإلى منطقة الشرق الأقصى، فضلا عن تخفيض الأسعار، خاصة بعد سماح السعودية بمثل هذه الخطوة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن ملف فتح الأجواء العمانية أمام الطائرات الإسرائيلية قد نوقش بين مسؤول إسرائيلي بارز ونظيره من سلطنة عمان، في نيويورك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المناقشات قد جرت بشكل مباشر أو تم إجراؤها من خلال وساطة إماراتية أو سعودية.