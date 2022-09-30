اتفاق أوروبي بشأن اتخاذ تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة

العالم- أوروبا

وتتمثل هذه الإجراءات في استعادة جزء من "الأرباح الفائقة" التي حققتها شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلك، وفي تقليل الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.

غير أنّ الوزراء ما زالوا منقسمين حول مسألة تحديد سقف لسعر واردات الغاز، وهو إجراء يصطدم بصورة خاصة بتمنع ألمانيا.

وأعلن وزير الطاقة التشيكي، يوزف سيكيلا، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي "لا يمكننا إهدار الوقت" من أجل خفض أسعار الغاز.

وزاد تسرب الغاز من أربعة مواقع في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، في بحر البلطيق والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي أعمال "تخريب"، الضغط على التكتل الأوروبي الذي يعاني بالأساس من الارتفاع الحاد في الأسعار بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، كشفت وكالات غربية الأحد الماضي، وجود مخاوف كبيرة لدى المصنّعين الأوربيين على خلفية أزمة الطاقة التي تشهدها القارة العجوز، والتي جاءت على خلفية العقوبات التي أقرّها الاتحاد الأوروبي ضد مصادر الطاقة الروسية المختلفة.

وتحدث وكالات غربية عن وجود سباق في دول الاتحاد الأوروبي من أجل "إيجاد أفكار لمنع أزمة الطاقة من التحول إلى انهيار اقتصادي كبير"، على خلفية العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا.