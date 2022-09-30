'الدفاع الروسية': إسقاط مقاتليتين أوكرانيتين وتصفية نحو 200 متطرف

العالم- روسيا

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

- دمرت القوات المسلحة الروسية بضربات عالية الدقة ورش تجميع الصواريخ التشغيلية والتكتيكية الأوكرانية Grom-2 و Tochka-U بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك.

- تم استهداف بضربات صاروخية لقواتنا، نقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء 81 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية للواء الهجوم 80 بالقرب من مدينة كراماتورسك.

- تمت تصفية ما يصل إلى 200 متطرف، و23 وحدة من المعدات العسكرية، وأكثر من 30 طنا من الذخيرة للمدفع والمدفعية الصاروخية الأوكرانية بالقرب من مدينة كراماتورسك.

- أسقطت قواتنا مقاتلة ميغ -29 تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية كليشيفكا في دونيتسك.



- تم تدمير المجموعة المتنقلة لمركز الاستخبارات الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولايف.



- تم استهداف وتدمير فصيل من أنظمة الإطلاق الصاروخية الأمريكية HIMARS في منطقة نيكولايف.

- تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 بمنطقة نيكولايف.



- تدمير خمس طائرات بدون طيار في مناطق أوروزينوي في منطقة خيرسون، وسفاتوفو، وفلاديميروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيتريفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوغوروفكا في منطقة خاركوف.

- تم تدمير 18 صاروخا أمريكيا من منظومة HIMARS فوق مدينة خيرسون، وفي مناطق نوفايا كاخوفكا، تشيرفوني ماياك، بمنطقة خيرسون، وصاروخين أمريكيين مضادين للرادار من نوع HARM. في نوفايا كاخوفكا، بمنطقة خيرسون.

- تواصل كييف قصف المنطقة المجاورة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه ويجري التصدي للضربات.