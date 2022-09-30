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الاتحاد الأوروبي لن يعترف بانضمام دونباس وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا

الاتحاد الأوروبي لن يعترف بانضمام دونباس وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي أنها" لن تعترف بانضمام دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا بناء على نتائج الاستفتاءات" على حد قولها.

العالم- أوروبا

كما دعا الاتحاد الأوروبي" الدول الأخرى إلى إدانتها، وفقا لبيان واسع النطاق لقادة دول الاتحاد الأوروبي"حسب قوله.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مع رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه عن اتفاقيات انضمام هذه المناطق إلى روسيا الاتحادية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أجرت هذه المناطق استفتاء أجرت هذه المناطق في 23-27 سبتمبر.

ووفقا لنتائج الاستفتاء صوت 99.23% من جمهورية دونيتسك الشعبية لصالح الانضمام إلى روسيا، ومن جمهورية لوغانسك صوت 98.42%، وفي منطقة خيرسون 87.05%، وفي زابوروجيه 93.11%..

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