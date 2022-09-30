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وزراء خارجية مجموعة السبع: تصريحات روسيا بشأن السلاح النووي لن تردعنا من دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر

الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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