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الولايات المتحدة تفرض حزمة جديدة من العقوبات على شخصيات وشركات روسية بما يشمل أعضاء في الهيئة التشريعية والجيش والبنك المركزي

الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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