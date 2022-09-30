واشنطن: 'مجموعة السبع' ستفرض عقوبات على أي بلد يدعم روسيا

العالم- الأميريكتان

وأدان الرئيس الأميركي جو بايدن إعلان روسيا "ضم المناطق الأوكرانية"، واعتبر أنّه قائمٌ على "الاحتيال"حسب تعبيره.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة على اتفاق انضمام دونباس وخيرسون وزاباروجيا إلى روسيا".

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على اتفاقية انضمام المناطق الأوكرانية الاربع المشمولة بالاستفتاء إلى الاتحاد الروسي رسميا.

وأضاف بوتين" حق تقرير المصير حق حتمي وقديم للناس ويكفله القانون الدولي".

وتابع قائلا" ضم المناطق الأربع الجديدة للإتحاد الروسي يعبر عن الإرادة الشعبية للملايين من سكانها".

وقال الرئيس الروسي إن "الغرب نزع عن أقنعته وأراد أن يضطرنا إلى قبول القرارات الديكتاتورية وإعادتنا لسنوات الحرب الباردة و سنقوم بكل شيء من أجل الدفاع عن أراضينا وعلى نظام كييف أن يحترم الإرادة الشعبية".

وصرح بأن "سكان دونيتسك ولوغانسك أصبحوا مواطنينن روسيين وإلى الأبد".

وأكد بوتين أن "الغرب يريد إستعمارنا ولا يريدون الشماركة الحقيقية وهم مستعدون لاستخدام الإرهاب من أجل مصالحهم".

كما قال فلاديمير بوتين" ليس لدى الغرب الحق في إملاء إرادتها لتقسيم بلدان العالم مشددا على أن روسيا بلد عظيم ولن نعيش على أساس قوانين وقواعد دولية مزورة".

وأضاف الرئيس الروسي أن "أمريكا تركت خلفها الدمار والجثث في فيتنام وكوريا وبارما و النخبة الأمريكية تستخدم مأساة الشعوب من أجل السيطرة عليها أكثر فأكثر".

وأكد بوتين أن "الدعاية الكاذبة في الغرب لن تدفئ السكان ولن تعوض الطاقة والمهم ما نقولها الان "، مضيفا أن" الغرب يستهدف شركاءنا والدول المجاورة لنا".

وتابع "النخبة الأوروبية لا تريد أن تجد حلا حقيقيا لأزمة الطاقة التي افتعلوها بأنفسهم ".

وقال فلاديمير بوتبن إن" النظام الغربي يدعو إلى تفكك الأسرة والشذوذ فهل الشعب الروسي يريد مثل هذه الثقافة أن تنتشر في مجتمعنا؟".

كما شدد على أن "روسيا تفهم جيدا ما تتحمله من مسؤولية أمام النظام الدولي وستقوم بما يلزم من أجل إعادة الغرب إلى رشده" مشيرا إلى أن القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم و الحق بأن نعيش بالإبداع ونتطور بطريقة جيدة وهناك الكثير ممن يوافقنا على هذا الرأي في العالم".