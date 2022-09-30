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وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال 5 أعضاء من جماعة تكفيرية وبحوزتهم 36 كيلوغراما من المواد المتفجرة كانوا يريدون استخدامها في أعمال الشغب الأخيرة

الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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