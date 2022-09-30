الحشد الشعبي يوضح اهداف العملية الأمنية المشتركة جنوبي الحضر

العالم - العراق

وقال مدير العمليات أحمد الأسدي في بيان إنه "شرعت قيادتنا بعملية أمنية واسعة، فجر اليوم، بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي المتمثلة بالفرقة 20 والوكالات الأمنية والاستخبارية ومعاونيه الاستخبارات والمعلومات ومديرية الطبابة والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات ومقاومة الدروع والاستخبارات وألوية ( 21 ، 25 ، 30 ، 44 ) وفوج المهمات الخاصة وأقسام الاستخبارات والعمليات لقيادة العمليات"، بالقيام بعملية واسعة "جاءت بهدف البحث عن فلول المجاميع الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب في جزيرة نينوى نظرا لأهمية موقعها الممتد بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار".