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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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قائد شرطة محافظة سيستان وبلوجستان يعلن عودة الهدوء والاستقرار الى مدينة زاهدان مركز المحافظة بعد مهاجمة 3 مراكز للشرطة فيها
قائد شرطة محافظة سيستان وبلوجستان يعلن عودة الهدوء والاستقرار الى مدينة زاهدان مركز المحافظة بعد مهاجمة 3 مراكز للشرطة فيها
وزارة الأمن الإيرانية: إحباط مخطط لتفجير مجمع صناعي كبير والذي كان من ضمن المخططات التي سبقت أعمال الشغب وتم التعرف عليها وإحباطها
وزارة الأمن الإيرانية: تم بحمد الله إحباط مخطط لتفجير طائرتي ركاب وإسقاطهما
وزارة الأمن الإيرانية: تم التعرف على ورشتين لصنع زجاجات حارقة بالإضافة إلى ضبط ومصادرة مجموعة من الأسلحة والذخيرة
وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال 28 من المجرمين وأصحاب السوابق ممن تأكدت مشاركتهم في أعمال عنف ضد قوات الأمن وجهاز الشرطة خلال أعمال الشغب
وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال 9 أشخاص يحملون جنسيات دول أجنبية وأوروبية خلال أعمال الشغب الأخيرة
وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال 92 شخصا من الموالين للنظام البهلوي البائد وأزلامه المثيرين للشغب في الأيام الأخيرة الماضية
وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال 5 أعضاء من جماعة تكفيرية وبحوزتهم 36 كيلوغراما من المواد المتفجرة كانوا يريدون استخدامها في أعمال الشغب الأخيرة
وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال 77 شخصا من عناصر الزمر الكردية المرتبطة بالصهاينة التي تنشط على جانبي الحدود الإيرانية العراقية
وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال 92 شخصا من الموالين للنظام البهلوي البائد وأزلامه المثيرين للشغب في الأيام الأخيرة الماضية
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش
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سوریا
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.