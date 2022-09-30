الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى بهجوم مسلح ارهابي على المصلين في زاهدان

شهداء وجرحى بهجوم مسلح ارهابي على المصلين في زاهدان
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

فتح مسلحون إرهابيون النار اليوم على مخفر للشرطة في مدينة زاهدان في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي أيران، ما أسفر عن سقوط شهداء وعشرات الجرحى.

العالم - إيران

وأوضح قائد الشرطة سيستان وبلوجستان في محافظة احمد طاهري، :تزامنا مع خروج المصلين من صلاة الجمعة، أطلقت مجموعة من مسلحون مجهولون النار على المصلين على مركز الشرطة القريب من المكان، ولكن سرعان ما تصدت لهم قوات الشرطة وسيطرة على الوضع.

كما اضرم الارهابيون النار في سيارة اطفاء ومحطة طوارئ، كما أحرقوا بعض الإطارات وحاويات القمامة. فيما أفادت مصادر إيرانية عن تسيير دوريات لمروحيات حرس الثورة وطيران الجيش في سماء المدينة للتعرف على منفذي الهجوم الإرهابي.

وبحسب شهود عيان، استشهد 19 شخصا أصيب أكثر من 15 آخرين، لكن لم يتم نشر الإحصائيات الرسمية حتى الآن.

وأكد مصدر مطلع أن 15 ضابطا في شرطة زاهدان أصيبوا حتى الآن.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

استشهاد مسؤول الاستخبارات في حرس الثورة الإسلامية بمحافظة سيستان وبلوشستان

خطيب أهل السنة في زاهدان يدعو لمواجهة الارهابيين في سيستان وبلوجستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-09-2022

'ستولتنبرغ': الناتو ليس طرفا في الأزمة الأوكرانية

شهداء وجرحى بهجوم مسلح ارهابي على المصلين في زاهدان

استشهاد مسؤول الاستخبارات في حرس الثورة الإسلامية بمحافظة سيستان وبلوشستان

وزير المالية السويسري يستقيل من منصبه

بلجيكا تخصص '800 ألف يورو' لبرنامج دعم التحول الديمقراطي في أوكرانيا