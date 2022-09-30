شهداء وجرحى بهجوم مسلح ارهابي على المصلين في زاهدان

العالم - إيران

وأوضح قائد الشرطة سيستان وبلوجستان في محافظة احمد طاهري، :تزامنا مع خروج المصلين من صلاة الجمعة، أطلقت مجموعة من مسلحون مجهولون النار على المصلين على مركز الشرطة القريب من المكان، ولكن سرعان ما تصدت لهم قوات الشرطة وسيطرة على الوضع.

كما اضرم الارهابيون النار في سيارة اطفاء ومحطة طوارئ، كما أحرقوا بعض الإطارات وحاويات القمامة. فيما أفادت مصادر إيرانية عن تسيير دوريات لمروحيات حرس الثورة وطيران الجيش في سماء المدينة للتعرف على منفذي الهجوم الإرهابي.

وبحسب شهود عيان، استشهد 19 شخصا أصيب أكثر من 15 آخرين، لكن لم يتم نشر الإحصائيات الرسمية حتى الآن.

وأكد مصدر مطلع أن 15 ضابطا في شرطة زاهدان أصيبوا حتى الآن.