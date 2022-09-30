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وزير النقل اليمني اللواء عبدالوهاب الدرة: تحالف العدوان يتحمل مسؤولية تدهور وضع سفينة صافر ووقوف العالم على شفا كارثة بحرية غير مسبوقة

الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

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