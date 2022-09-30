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الأردن يحذر مجددا من خطر التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

الأردن يحذر مجددا من خطر التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

حذر الأردن مجددا من خطر التصعيد الإسرائيلي في الأراضى الفلسطينية المحتلة.

العالم - الأردن

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير هيثم أبو الفول، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الجمعة: "نحذر من خطر استمرار الممارسات الإسرائيلية المدانة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يصاحبها من استهداف للفلسطينيين بما فيهم النساء والأطفال".

وشدد أبو الفول على أن تصاعد وتيرة هذه الممارسات ينذر بما هو أسوأ، وخصوصاً في ظل تزامنها مع تصاعد دعوات المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك،الحرم القدسي الشريف.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضرورة وقف الاقتحامات والممارسات الاستفزازية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف دوامة العنف المتصاعد للحفاظ على التهدئة الشاملة.

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الأردن يحذر مجددا من خطر التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

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