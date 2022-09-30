الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ما يسمى بـ'جيش العدل' يتبنى مسؤولية الاعمال الإرهابية في زاهدان

ما يسمى بـ'جيش العدل' يتبنى مسؤولية الاعمال الإرهابية في زاهدان
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل اعلامية تابعة لما يسمى جماعة "جيش العدل" الإرهابية، تبني هذه الزمرة التكفيرية مسؤولية الاعمال الارهابية التي وقعت اليوم الجمعة في زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.

العالم- ايران

وكان محافظ سيستان وبلوجستان حسین مدرس خیاباني اعلن ان مسلحين إرهابيين فتحوا النار اليوم الجمعة على ثلاثة مخافر للشرطة في مدينة زاهدان في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق أيران، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل وجرح 20 آخرين.

وقال مدرس خياباني ان المهاجمين المسلحين كانوا إرهابيين وانفصاليين، لافتا الى ان ابناء المحافظة لم يساندوا الارهابيين وقوات الشرطة عاملت المهاجمين بحسم.

وأوضح أن المسلحين أطلقوا النار وألقوا زجاجاتٍ حارقةً على مراكز الشرطة، كما اضرموا النار في سيارة اطفاءٍ ومحطة طوارئ، كما أحرقوا بعض الإطارات وحاويات القمامة.

واضاف ان هؤلاء قاموا بنهب وإضرام النار في العديد من المحلات التجارية التي يملكها الأهالي وألحقوا أضرارًا بالبنوك والمراكز الحكومية.

واكد ان قوات الشرطة سوف تلقى القبض على جميع المجرمين واحدا تلو الاخر، مشيدا بموقف ابناء المحافظة في التبري عن الارهابيين وعدم مساندتهم وايضا موقف علماء المحافظة، ولا سيما الشيخ مولوي عبد الحميد زهي في ادانة اعمال الشغب.

كما استشهد قائد استخبارات الحرس الثورة الإسلامية، في محافظة بلوجستان، العقيد علي موسوي، خلال اشتباكات دارت بين الإرهابيين وقوى الأمن في مدينة زاهدان.

روابط ذات صلة

19 قتيلا و20 جريحا في الأعمال الإرهابية بمدينة زاهدان

استشهاد مسؤول الاستخبارات في حرس الثورة الإسلامية بمحافظة سيستان وبلوجستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. استشهاد مسؤول الاستخبارات في حرس الثورة إثر الهجوم الإرهابي على مراكز للشرطة بزاهدان

من 3 أكتوبر.. الإمارات تعلن موعد تطبيق 'منظومة التأشيرات' الجديدة لدخول الأجانب اراضيها

الكويت تحذر من خطر نووي الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة

الجيش العراقي يحبط محاولة لإطلاق صواريخ شرقي بغداد

اليمن..وزير النقل يحمل تحالف العدوان مسؤولية كارثة بحرية غير مسبوقة في العالم

ما يسمى بـ'جيش العدل' يتبنى مسؤولية الاعمال الإرهابية في زاهدان