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التدخلات السعودية في الاستحقاقات اللبنانية

الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

لقاءات وجولات للسفير السعودي في لبنان التي ترفع شعار السيادة وتمعن في ضربها في العمق من خلال فرض سياسيات التدخل في المسارات السياسية والاستحقاقات الدستورية.

العالم - استوديو بيروت

هذه اللقاءات فشلت حتى الآن في تحقيق أهدافها وتوحيد الصفوف المشرذمة تحت لوائها إغراءات بالجملة ووعود إنقاذ لبنان إن كان خيار رئيس الجمهورية والحكومة يتناسب مع غاياتها، والى فالتهويل إن كان الخيار على رئيس مناوئ لسياسياتها.

فما هو السند الدبلوماسي أو القانوني أو حتى العرفي الذي يشكل منطلقا لكل هذه التدخلات السعودية المبرمجة والهادفة إلى جعل لبنان منتجعا سعوديا تفرض عليه مقررات الديوان الأميري؟

وما هي حظوظ السعودية بتحقيق أهدافها في لبنان بوجود تيارات سياسية مناوئ للسياسيات المملكة الحكومية؟

ناقش برنامج "استوديو بيروت" في أحدث حلقاته هذه الأسئلة مع ضيف الحلقة:

الصحافي رضوان عقيل

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