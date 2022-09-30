مهرجان جماهيري في غزة نصرة للمسجد الأقصى غدا السبت

العالم- فلسطين

وأوضح المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم أنّ "المهرجان يأتي تأكيدًا على مركزية مدينة القدس والمسجد الأقصى في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وأنّ المعركة معه على هوية الأقصى هي معركة شاملة لكل ساحات الفعل النضالي الفلسطيني".

وأفاد بأنه" سيتخلل المهرجان كلمة مركزية لحركة حماس تحمل رسالة واضحة حول العدوان الصهيوني المتصاعد على المسجد الاقصى المبارك".

وأضاف: "ستكون أيضًا هناك فعالية للغرفة المشتركة للتأكيد على وحدة الموقف وإعلاء قيمة العمل الفلسطيني المشترك"، مردفًا "كما أنّ القدس ستكون حاضرة في كلمة لأحد رموزها".