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مهرجان جماهيري في غزة نصرة للمسجد الأقصى غدا السبت

مهرجان جماهيري في غزة نصرة للمسجد الأقصى غدا السبت
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "جماهيرالشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ للمشاركة بالمهرجان الجماهيري الحاشد تحت عنوان "الأقصى في خطر"، وذلك عصر يوم غد السبت على أرض ملعب فلسطين في قطاع غزة".

العالم- فلسطين

وأوضح المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم أنّ "المهرجان يأتي تأكيدًا على مركزية مدينة القدس والمسجد الأقصى في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وأنّ المعركة معه على هوية الأقصى هي معركة شاملة لكل ساحات الفعل النضالي الفلسطيني".

وأفاد بأنه" سيتخلل المهرجان كلمة مركزية لحركة حماس تحمل رسالة واضحة حول العدوان الصهيوني المتصاعد على المسجد الاقصى المبارك".

وأضاف: "ستكون أيضًا هناك فعالية للغرفة المشتركة للتأكيد على وحدة الموقف وإعلاء قيمة العمل الفلسطيني المشترك"، مردفًا "كما أنّ القدس ستكون حاضرة في كلمة لأحد رموزها".

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