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محافظ سيستان وبلوشستان يؤكد أن زمرة ما يسمى بـ "جيش العدل" الإرهابية تقف خلف الأعمال الإرهابية التي حدثت اليوم في مدينة زاهدان الإيرانية

الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

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