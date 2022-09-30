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أمير عبداللهيان يثمن جهود وزيري خارجية عمان والعراق للإفراج عن حاج إيراني محتجز بالسعودية

أمير عبداللهيان يثمن جهود وزيري خارجية عمان والعراق للإفراج عن حاج إيراني محتجز بالسعودية
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

ثمن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أميرعبداللهيان، جهود وزيري خارجية عمان والعراق للإفراج عن حاج إيراني محتجز في السعودية معربا عن أمله في عودته الى الوطن قريبا.

العالم- ايران

وناقش وزير الخارجية الإيراني اليوم الجمعة خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني، بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك آخر المستجدات حول مفاوضات رفع الحظر.

واعتبر أمير عبد اللهيان أن مفاوضات بناءة لإلغاء إجراءات الحظر الجائر المفروض على إيران تكمن في جدية الجانب الأمريكي وبأن تكون لديه مبادرات وأن يبدي مرونة تجاه القضايا العالقة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني على جدية طهران للتوصل إلى اتفاق مستدام وقوي.

الى ذلك، أكد وزير الخارجية العماني خلال هذا الاتصال الهاتفي أن مسقط تدعم دائما التوصل إلى اتفاق في اطار المفاوضات النووية وتحقيق مطالب إيران المشروعة.

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