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عون يتسلم رسالة من الوسيط الأميركي حول ترسيم الحدود..هذا مضمونها

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

داخل هذا الملف الابيض يكمن المقترح الاميركي بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وكيان الاحتلال الاسرائيلي، حيث تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، رسالة خطية من الوسيط الاميركي اموس هوكستين، حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود، سلمتها سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا.

العالم - خاص بالعالم

وعلى الفور اتصل الرئيس عون برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتشاور معهما في عرض الوسيط الاميركي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن، وذلك تمهيدا للانتقال الى الخطوة المقبلة.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها لبنان تسلمه رسالة خطية من الولايات المتحدة التي تتولى منذ عامين الوساطة بشأن ترسيم الحدود.

الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اكد ان الأيام القليلة القادمة حاسمة في مسألة ترسيم الحدود. واضاف ان استلام لبنان عرضا مكتوبا من الولايات المتحدة خطوة مهمة. مشددا على انه اذا وصل ملف ترسيم الحدود الى نتيجة جيدة وطيبة سيكون ذلك نتاج الوحدة والتعاون والتضامن الوطني.

منذ بداية أيار - يوليو الماضي تسارعت التطورات المرتبطة بهذا الملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه.

ويؤكد لبنان ان الحقل يقع في منطقة متنازع عليها، بينما يقول كيان الاحتلال انه ضمن منطقته. وزار هوكستين بيروت مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة سواحل فلسطين المحتلة، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضا جديدا لترسيم الحدود.

وتؤكد المقاومة اللبنانية بانه لن يتم السماح لكيان الاحتلال باستخراج النفط والغاز قبل ان يقوم لبنان بهذا الامر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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