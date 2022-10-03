تعرّف على المرشحين للفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2022

العالم - خاص بالعالم

الجائزة التي تذهب لشخص نشر الوئام بين الدول وسعى لإلغاء انتشار الجيوش والنهوض بمنتديات السلام وفقا لوصية ألفريد نوبل، مخترع الديناميت ومؤسس جوائز نوبل.

في كل سنة يتم ترشيح أسماء كثيرة منهم رؤساء دول، أساتذة جامعيون في التاريخ أو العلوم الاجتماعية، القانون أو الفلسفة، وكذلك حائزون سابقون على جائزة نوبل للسلام.

وهذا العام يوجد ثلاثمئة وثلاثة وأربعين مرشحا ويتم الاحتفاظ بالقائمة الكاملة في خزانة بمنأى عن الأنظار لخمسين عاما.

وتشير التوقعات الي فوز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالجائزة .

القرار في ذهاب الجائزة للشخص الأنسب يعود للجنة نوبل النرويجية التي تتألف من خمسة أفراد يعينهم البرلمان النرويجي، وغالبا ما يكون الأعضاء سياسيين متقاعدين.

ورغم أن القائمة الكاملة تبقى سرية، فإن من يرشحون أسماءها لهم حرية الإفصاح عن مرشحيهم.

وهذا العام تتضمن القائمة ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبري وحركة 'فرايديز فور فيوتشر للاحتجاجات من أجل المناخ وسايمون كوفي وزير خارجية توفالو ومنظمة الصحة العالمية واسماء اخرى.

تعلن رئيس لجنة نوبل"بريت رايس أندرسن"أسماء الفائزين يوم الجمعة الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش في معهد نوبل في أوسلو ويقام حفل تسليم الجوائز في نفس المدينة في العاشر من ديسمبر كانون الأول، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.

الجائزة التي هي عبارة عن ميدالية وشهادة تكريم وعشرة ملايين كرونة سويدية.

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