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فيلق "سلمان" للحرس الثوري: سنرد بحزم على المرتزقة وعملاء الاستكبار

فيلق
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

ندد فيلق "سلمان" التابع للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران باعمال الشغب الاخيرة في مدينة زاهدان ، مؤكدا بان الرد على المرتزقة سيكون حاسما.

العالم - ايران

وجاء في بيان فيلق "سلمان": أن اهالي زاهدان الشرفاء والمنجبين للشهداء شهدوا ظهر اليوم (يوم امس) بعد انتهاء صلاة الجمعة في زاهدان ، حادثا مريرا ومؤسفا وهو هجوم شنه اشرار وارهابيون مسلحون عملاء الاستكبار العالمي ومرتزقة زمرة جيش الظلم (تسمي نفسها جيش العدل) على عدة مقار لقوات عسكرية وامن داخلي، وبعد ذلك اطلقوا النار بصورة عمياء واجرامية في الشوارع والطرق العامة بالمدينة ، اعقبه اشتباك أدى إلى مقتل عدد من الانفصاليين وإصابة عدد من العناصر الأمنية والعسكرية والشرطية وعدد من المواطنين بجروح.

وقبل ساعة استشهد العميد "سيد حامد رضا هاشمي" نائب قائد فيلق "سلمان" لشؤون الاستخبارات في الحرس الثوري بمحافظة سيستان وبلوشستان والذي كان قد أصيب في المواجهة مع الإرهابيين المجرمين.

وأعلن فيلق "سلمان" في سيستان وبلوشستان أن حرس الثورة الإسلامية وسائر قوى الاستخبارات والأمن والشرطة سترد بحزم على الأعمال المثيرة للتفرقة وجرائم المرتزقة.

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