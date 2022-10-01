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باختصار.. رحيل القرضاوي

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

توفي عالم الدين المصري القطري الجنسية يوسف القرضاوي عن عمر يناهز 96 عاما.

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