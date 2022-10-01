السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نيكاراغوا تحذر السفير الأمريكي: ’لن يدخل’ نيكاراغوا

نيكاراغوا تحذر السفير الأمريكي: ’لن يدخل’ نيكاراغوا
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

حذرت روزاريو موريو، نائبة رئيس نيكاراغوا وزوجته، السفير الجديد الذي عينته الولايات المتحدة من أنه "لن يدخل" نيكاراغوا.

العالم - الأميرکيتان

وبررت موريو هذا الموقف، بحديثها عن "تدخل في شؤون البلاد" حاصل من جانب هذا الدبلوماسي.

وقالت خلال قراءة مذكرة صادرة من وزارة خارجية نيكاراغوا، اليوم السبت: "نكرر أن هوغو رودريغيز(السفير الأمريكي) لن يقبل في نيكاراغوا تحت أي ظرف من الظروف (...) فليعلم هؤلاء الإمبرياليون: هوغو رودريغيز لن يدخل إلى هنا".

وأشارت وزارة الخارجية النيكاراغوية إلى أنها حذرت واشنطن في 28 يوليو، من أن تعيين رودريغيز سفيرا في ماناغوا لن يقبل، بسبب موقفه "التدخلي وعدم احترامه لبلادنا".

واعتبرت أن قبول اعتماده سيشكل "إساءة"، وذلك بعد وصفه نظام ماناغوا بأنه "دكتاتوري" خلال جلسة استماع له أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أثناء عملية تثبيته.

روابط ذات صلة

"نيكاراغوا" تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من البلاد

نيكاراغوا تمنع السفير الأمريكي الجديد من دخول أراضيها

تأكيد إيراني نيكاراغوي على رفع مستوى التعاون الاقتصادي 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفارة الروسية تدين تصريحات سوليفان بشأن حادث ’السيل الشمالي’

نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هولندا

نيكاراغوا تحذر السفير الأمريكي: ’لن يدخل’ نيكاراغوا

مباحثات حول إعارة قطع أثرية سورية تضررت أثناء الحرب لترمم وتعرض في سلطنة عمان

برامج تجسس ’إسرائيلية’ استهدفت 12 مسؤولا إندونيسيا كبيرا

في ذكرى احتجاجات تشرين عام 2019.. وسط اجراءات امنية غير مسبوقة..توافد المتظاهرين العراقيين باتجاه ساحة التحرير