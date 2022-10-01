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العراق..الخطة الأمنية لتأمين التظاهرات تتجدد وفقا للتطورات الأمنية

العراق..الخطة الأمنية لتأمين التظاهرات تتجدد وفقا للتطورات الأمنية
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول، السبت، الوضع الأمني في جميع المحافظات جيد، بينما أشار إلى أن الخطة تتجدد وفقا للتطورات الأمنية. 

العالم-العراق

وقال رسول : إن "الخطة الأمنية الخاصة بتأمين التظاهرات في ساحة التحرير تتجدد حسب تطورات الوضع الأمني".

وأضاف أن "الوضع الأمني في جميع المحافظات جيد".

وأشار إلى أن "تعليمات صدرت من قبل القائد العام إلى الأجهزة الأمنية بمنع استخدام السلاح ضد المتظاهرين".

فيما لفت إلى أن "هناك العديد من المواقع تنشر أخباراً كاذبة وغير دقيقة الهدف منها إثارة الفوضى وتسيء للسلم الأهلي".

وتابع بالقول إن "عمليات بغداد تعمل بجد وتؤمن الساحات التي تنطلق فيها التظاهرات السلمية".

ودعا رسول المتظاهرين إلى "التعامل الجاد مع القوات الأمنية لمنع أي محاولة لإثارة الفوضى خلال التظاهرات".

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