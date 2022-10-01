رئيسي: امام إيران والصين مجالات متاحة كثيرة لتنمية التعاون الشامل

العالم - ايران

وهنأ الرئيس "رئيسي" في هذه البرقية الرئيس الصيني «شي ‌جین بینغ» وشعبه بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدا أن العالم الحالي يواجه تحديات يتطلب التغلب عليها زيادة التعاون بين الدول المستقلة وتدبير الحلول العالمية لتوفير المصالح المشتركة للبشرية.

وأشار في برقيته الى أن ايران تدعم مبادرة الرئيس الصيني في مجالي التنمية العالمية والامن العالمي، وتعتبرهما افكارا تقوم على اساس توفير المصالح العامة للشعوب التي من شأنها توفير الرفاهية وتعزيز السلام والاستقرار العالميين.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الارادة لكلا الجانبين الايراني والصيني تقوم على اساس المشاركة الجماعية الاستراتيجية ورسم افق واضحة لتعزيز الاواصر وتحقيق الاهداف والمصالح المشتركة لكلا البلدين.