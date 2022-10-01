السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٨:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي: امام إيران والصين مجالات متاحة كثيرة لتنمية التعاون الشامل

رئيسي: امام إيران والصين مجالات متاحة كثيرة لتنمية التعاون الشامل
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس الجمهورية السيد " ابراهيم رئيسي " برقية تهنئة الى نظيره الصيني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، مؤكدا أن إيران والصين باعتبارهما بلدين مستقلين ويعارضان الاحادية القطبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، لديهما الكثير من مجالات تعزيز التعاون الشامل.

العالم - ايران

وهنأ الرئيس "رئيسي" في هذه البرقية الرئيس الصيني «شي ‌جین بینغ» وشعبه بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدا أن العالم الحالي يواجه تحديات يتطلب التغلب عليها زيادة التعاون بين الدول المستقلة وتدبير الحلول العالمية لتوفير المصالح المشتركة للبشرية.

وأشار في برقيته الى أن ايران تدعم مبادرة الرئيس الصيني في مجالي التنمية العالمية والامن العالمي، وتعتبرهما افكارا تقوم على اساس توفير المصالح العامة للشعوب التي من شأنها توفير الرفاهية وتعزيز السلام والاستقرار العالميين.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الارادة لكلا الجانبين الايراني والصيني تقوم على اساس المشاركة الجماعية الاستراتيجية ورسم افق واضحة لتعزيز الاواصر وتحقيق الاهداف والمصالح المشتركة لكلا البلدين.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الرئيس الإيراني يأمل بالمزيد من تعزيز العلاقات مع اندونيسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. بوتين حقق ما حذرت منه انجيلا ميركيل

الرئيس اللبناني يتسلم رسالة خطيّة من هوكشتاين

الأردن: انتهاكات الاحتلال تُنذر بالأسوأ

بضائع إسرائيلية في الأسواق اللبنانية وتحايل تجاري لتمريرها

واشنطن تعلق على طلب كييف العاجل للانضمام إلى الناتو

رئيسي: امام إيران والصين مجالات متاحة كثيرة لتنمية التعاون الشامل