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الأردن: انتهاكات الاحتلال تُنذر بالأسوأ

الأردن: انتهاكات الاحتلال تُنذر بالأسوأ
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية "تنذر بالأسوأ".

العالم - الأردن

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام حذرت الخارجية في بيان صحفي، من خطر استمرار انتهاكات الاحتلال المدانة في الأراضي الفلسطينية، وما يصاحبها من استهداف للفلسطينيين، بما فيهم النساء والأطفال.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، أن "تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات ينذر بما هو أسوأ، في ظل تزامنها مع تصاعد دعوات المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك".

وأهاب أبو الفول، بـ"ضرورة وقف الاقتحامات والممارسات الاستفزازية الإسرائيلية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف دوامة العنف المتصاعد للحفاظ على التهدئة الشاملة".

والأربعاء الماضي، استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب 44 آخرون، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم جنين (شمال الضفة).

وأمس الأول الخميس، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد الطفل ريان سليمان (7 سنوات) من محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، إثر اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين وطلاب المدارس شرقي المحافظة.

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