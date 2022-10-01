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شاهد.. بوتين حقق ما حذرت منه انجيلا ميركيل

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الاكاديمي والكاتب السياسي د. نبيل سرور ان ضم الأقاليم الاربعة الی روسيا يدلل ان الرئيس فلاديمير بوتين فعلاً ماض في مخططه الجيوستراتيجي بشكل كبير.

العالم - خاص بالعالم

وأكد د. نبيل سرور ان ضم الأقاليم الاربعة الی روسيا يثبت صحة مقولة المستشارة الالمانية السابقة انجيلا ميركل حيث خاطبت الغربيين قائلة: "انتبهوا لبوتين فإنه يفعل ما يفكر به".

وبيّن ان ضم الاقاليم الاربعة، جعلها جزءاً لايتجزأ من الجغرافيا الروسية علی المستوی السياسي والاداري وايضاً جعلها تحت المظلة النووية الروسية مما يسمح لروسيا ان تدافع عنها بشكل المباشر.

واعتبر ان الاستفتاء الذي جری في هذه الاقاليم اعطی الشرعية لموسكو لضم هذه الاقاليم وبالتالي ينبغي علی اوكرانيا والمجمتع الدولي احترام الارادة الشعبية.

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شاهد.. بوتين حقق ما حذرت منه انجيلا ميركيل

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