تظاهرات في العراق بذكرى حراك تشرين والمتظاهرون يجتازون جسر الجمهورية

العالم - مراسلون

وأفاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد ان العديد من المتظاهرين توافدوا الی ساحة التحرير واطراف ساحة التحرير وجسر السنك، مطلقين شعارات ضد النظام السياسي ومطالبين بالقصاص من قتلة المتظاهرين.

وأوضح مدير مكتب قناة العالم في بغداد ان هذه التظاهرات، تأتي في الذكری الثالثة لحراك تشرين مؤكداً ان القوات الأمنية أطلقت أكثر من 10 عيارات مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وبيّن مدير مكتب قناة العالم ان المتظاهرين يحاولون اجتياز السواتر الامنية المقامة علی جسر الجمهورية مؤكداً ان عدداً من المتظاهرين اجتازوا الساتر الاول.

ويعتبر جسر الجمهورية، اقرب جسر للوصول الی المنطقة الخضراء في بغداد والتي تضم مباني المؤسسات الحكومية وسفارات اجنبية.



وبالتزامن مع عودة التظاهرات، أكدت خلية الاعلام الأمني في بيان أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة".