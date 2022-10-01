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مظاهرات طلابية سلمية في عدد من الجامعات الايرانية 

مظاهرات طلابية سلمية في عدد من الجامعات الايرانية 
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

نظم طلبة عدد من الجامعات الايرانية مظاهرات سلمية اليوم حيث طالبوا من خلالها بمتابعة حادث وفاة المرحومة "مهسا أميني" حتى الكشف عن ملابسات الموضوع بشكل كامل.

العالم - ايران

وفي الحقيقة فقد أظهر هولاء الطلبة ومن خلال تنظيم هذه المظاهرات السلمية في باحة عدد من الجامعات، نموذجا حقيقيا من الاحتجاج السلمي الخالي من العنف كما هو مرسوم في الدول الديمقراطية.

وفي وقت سابق وفي اطار المظاهرات العنيفة خلال الأيام الماضية ، تم استغلال التظاهرات الشعبية من قبل مثيري الشغب ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

وفي احدث حالة، تعرض المشاركون في صلاة الجمعة وبعض مقار الشرطة لهجوم من قبل الجماعات الإرهابية في مدينة زاهدان.

هذا وكان مسؤول السلطات الثلاث في البلاد ومن خلال تشكيل مجموعات لتقصي الحقائق قد ادرجوا موضوع التحقيق في قضية وفاة المرحومة "مهسا أميني" على جدول اعمالهم حتى الكشف عن ملابسات الحادث، وفي نفس الوقت شددت على ضرورة توخي الحذر من قبل المحتجين والمتظاهرين حيال استغلال التجمعات الاحتجاجية من قبل مثيري الشغب .

تظاهرات

تظاهرات

تظاهرات

تظاهرات

تظاهرات

تظاهرات

تظاهرات

تظاهرات

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مظاهرات طلابية سلمية في عدد من الجامعات الايرانية 

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