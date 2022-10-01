ايران تندد بالتطهير العرقي الذي يقوم به الصهاينة في فلسطين المحتلة

العالم - ايران

وقال بحريني امام اجتماع لمجلس حقوق الانسان خصص لمناقشة انتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الانسان في فلسطين المحتلة، ان الشعب الفلسطيني يتعرض لاطول خرق صارخ لحقوق الانسان في ظل حكم كيان فصل عنصري عسكري، مضيفا بأن استخدام القوات العسكرية القاتلة ضد الفلسطينيين والحاق الأذى بهم والتطهير العرقي وتوسيع المستوطنات غير القانونية وممارسة العقاب الجماعي بات اسلوب الصهاينة الدائمي للقمع المتعمد الممارس ضد الفلسطينيين.

وأشار بحريني الى المتشدقين بحقوق الانسان في اماكن أخرى والصامتين ازاء انتهاكات الكيان الصهيوني، وندد بهذا النفاق الذي تخطى كل الحدود، مؤكدا ان هؤلاء متواطئون في جرائم الحرب ضد الانسانية في فلسطين المحتلة ومساهمون في جرائم كيان الاحتلال.