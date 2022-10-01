کوریا الشمالیة: رابع عملية اطلاق صواريخ تستهدف الساحل الشرقي

العالم - أسيا و الباسفيك

باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي، اطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في رابع عملية إطلاق تقوم بها لصواريخ خلال أسبوع مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة قالت إن الصاروخين أُطلقا من سونان شمالي العاصمة بيونغ يانغ وقدرت أن مداهما بلغ ثلاثمئة وخمسين كيلومتراً وعلى ارتفاع ثلاثين كيلومتراً.

القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي اعلنت علمها بإطلاق الصواريخ، التي اعتبرت انها لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو لحلفائها.

أما اليابان فقد احتجت على إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ عبر القنوات الدبلوماسية، وقال وزير دفاعها توشيرو إينو، إن الصاروخين قطعا مسافة تراوحت بين أربعمئة كيلومتر وثلاثمئة وخمسين كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع خمسين كيلومترا و ربما سارت في مسار غير منتظم بهدف التهرب من نظام الدفاع الصاروخي.

وقال توشيرو إينو:"إن تصرفات كوريا الشمالية بما في ذلك تصعيدها الاستفزازي وإطلاقها المتكرر للصواريخ الباليستية من جانب واحد، تشكل تهديداً لسلام وأمن بلدنا والمنطقة والمجتمع الدولي، ولا يمكننا مطلقاً التسامح معها".

عملية اعتبر مراقبون انها تاتي رداً على اول تدريب عسكري مشترك ضد الغواضات في البحر الشرقي بين القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية، وبعد زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس إلى المنطقة.