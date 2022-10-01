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مفاوضات بين ايران والهند لتفعيل اتفاقية ميناء تشابهار

مفاوضات بين ايران والهند لتفعيل اتفاقية ميناء تشابهار
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

يجري مسؤولون هنود مفاوضات مع نظرائهم الايرانيين في غضون اسبوعين في طهران للاتفاق حول التفاصيل وابرام الاتفاقية النهائية بين البلدين بشأن ميناء تشابهار الايراني الاستراتيجي (المطل على المحيط الهندي).

العالم - ايران

هذا ما اعلنه مساعد شؤون الموانئ في منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية "جليل اسلامي" في مؤتمر صحفي عقده موضحا ان ما تم تفعيله حتى الان من هذه الاتفاقية الثلاثية هو 25 بالمئة فقط منها .

وشرح اسلامي انه في اطار تنفيذ بنود الاتفاقية تم حتى الان ادخال 6 رافعات كبيرة الى مرفأ ميناء تشابهار والمفاوضات جارية مع الجانب الهندي لتامين باقي المعدات اللازمة ، موضحا ان اجتماعا للتفعيل النهائي والكامل للاتفاقية سيعقد مع الجانب الهندي في طهران قريبا وان مسؤولين هنود سيزورون ايران خلال الاسبوعين القادمين بهذا الصدد.

واكد اسلامي ان هناك مراحل لاحقة وعديدة لتطوير ميناء تشابهار ولا عوائق امام دخول مستثمرين أجانب جدد للمساهمة في تطوير هذا الميناء الاستراتيجي.

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مفاوضات بين ايران والهند لتفعيل اتفاقية ميناء تشابهار

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