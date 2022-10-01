ايران تخطط لترانزيت بحري مع روسيا بحجم 10 ملايين طن بالسنة

العالم - ايران

وقال صفائي في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للملاحة البحرية ان الجزء الاول من هذا المشروع شمل الربط بين مينائي امير آباد وبندر انزلي الايرانيين وميناء اوكتائو الكازاخي عبر خط بحري يستخدم على الاغلب لنقل الحاويات.

واضاف صفائي ان العمل مستمر الان في ايران لانشاء 10 موانئ صغيرة اضافية في شمال وجنوب ايران موضحا "اننا لدينا نظرة بعيدة وطويلة الامد في التعامل مع روسيا ونجري مفاوضات جدية مع الروس ليستثمروا في موانئنا في الشمال والجنوب ليقوموا بنقل قسم من سلعهم وبضائعهم نحو الهند عن طريق البحر والسكك الحديدية والطرق البرية الايرانية.