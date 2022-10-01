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ايران تخطط لترانزيت بحري مع روسيا بحجم 10 ملايين طن بالسنة

ايران تخطط لترانزيت بحري مع روسيا بحجم 10 ملايين طن بالسنة
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد وزير الطرق واعمار المدن الايراني علي اكبر صفائي ان ايران خططت لترانزيت بحري مع روسيا عبر بحر قزوين بحجم 10 ملايين طن، موضحا ان خطا بحريا بين ايران وكازاخستان وروسيا ينشط حاليا بمشاركة 20 سفينة.

العالم - ايران

وقال صفائي في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للملاحة البحرية ان الجزء الاول من هذا المشروع شمل الربط بين مينائي امير آباد وبندر انزلي الايرانيين وميناء اوكتائو الكازاخي عبر خط بحري يستخدم على الاغلب لنقل الحاويات.

واضاف صفائي ان العمل مستمر الان في ايران لانشاء 10 موانئ صغيرة اضافية في شمال وجنوب ايران موضحا "اننا لدينا نظرة بعيدة وطويلة الامد في التعامل مع روسيا ونجري مفاوضات جدية مع الروس ليستثمروا في موانئنا في الشمال والجنوب ليقوموا بنقل قسم من سلعهم وبضائعهم نحو الهند عن طريق البحر والسكك الحديدية والطرق البرية الايرانية.

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