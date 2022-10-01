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تعيين المك سلمان إبنه محمد رئيساً للوزراء في السعودية

تعيين المك سلمان إبنه محمد رئيساً للوزراء في السعودية
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

تتناول هذه الحلقة من برنامج "المحميات" تعيين الملك سلمان، إبنه محمد رئيساً للوزراء في السعودية.. المنصب الذي يكون بالشكل العادي للملك فقط.

العالم المحميات

خلال الأيام التي مضت أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن تعيين ابنه محمد الذي هو ولي عهده بمنصب رئيس الوزراء، وكان هذا التعيين مفاجأة طبعا، لأنه بالمعتاد هذا المنصب وببساطة مخصص للملك، وذلك من أيام الملوك الأوائل السعودية.

ولكن هذه المرة كان من نصيب محمد بن سلمان.. والواضح أنه مسيطر على كل السلطات بالبلد، وحصوله على منصب رئيس الوزراء بالإضافة إلى منصبة والكثير من المناصب والأوصاف الأخرى يعني الكثير من الأشياء.. وكما قلنا كل ما حدث إنما هو "استثناء".

هذا التعيين اعتبره الإعلام السعودي العجب العجاب، وبدأوا يرقصون بدون دف.. فكيف إذا كان الدف.. حيث اشتغل الدبيك يمينا ويسارا، وبدأ العزف بمدح هذا التغيير الذي اعتبروه أهم تغيير حصل من أيام طوفان الملك سوريد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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