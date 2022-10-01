غزة.. مهرجان جماهيري إحياء لذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي

العالم ـ فلسطين

وقال إن جهاز العمل الجماهيري سيقوم بعد ظهر اليوم بالبدء بنصب منصة المهرجان، وترتيبات المكان من كافة النواحي، وسينتهي العمل من كافة التجهيزات الميدانية عصر يوم الأربعاء المقبل، ليكون بأفضل صورة ممكنة استعداداً لإحياء الانطلاقة الجهادية.

وبيّن، أن قادة و كوادر وعناصر وألوية الحركة يعملون على قدم وساق، يواصلون الليل بالنهار، لإكمال تجهيزات المهرجان المركزي "حتى القدس" الذي ستنظمه الحركة في قطاع غزة إحياءً للذكرى الـ 35 لانطلاقتها، مشيراً إلى أن المهرجان سيؤكد الالتفاف الشعبي والجماهيري حول خيار المقاومة.

وأشار إلى أن كل انطلاقة جهادية تحمل الجديد للشعب الفلسطيني، وكل كلمة يُلقيها الأمين العام تحمل الجديد أيضاً، ويتم تطبيقها فعلياً على أرض الواقع، فالحركة وقادتها تقول وتفعل، مشيراً إلى أن الحشد بعشرات الآلاف سيكون نقلة نوعية للحركة في ظل الظروف الاستثنائية وتشديد الحصار "الإسرائيلي" على القطاع، إذ سيشارك في المهرجان الشبان والشيوخ والمخاتير والسيدات وكل أطياف الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن المهرجان المركزي سيحمل رسائل عدة، أبرزها وحدة الشعب الفلسطيني في الميدان والساحات، لافتاً إلى أنه سيتخلل المهرجان كلمة للأمين العام للحركة القائد زياد النخالة، ولأهالي الشهداء، والقوى الوطنية والإسلامية، إضافة إلى بعض الفقرات الجديدة.

ويشار الى ان حركة الجهاد الإسلامي تُحي ذكرى انطلاقتها الـ35 ، في قطاع غزة ولبنان وسوريا وصنعاء بالتزامن للتأكيد على وحدة الساحات ، في ظل تصاعد المقاومة المسلحة في الضفة والقدس .