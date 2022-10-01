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مقاطعة الانتخابات النيابية البحرينية 2022

مقاطعة الانتخابات النيابية البحرينية 2022
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

الثاني عشر من نوفمبر القادم هو موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي النيابي 2022 في مملكة البحرين.

العالم نقطة تواصل

قبل إجراء هذه الانتخابات هناك دعوات غير طبيعية في المنصات الرقمية في البحرين لتفعيل خيار مقاطعة الانتخابات بشكل مضمون وفعال.

أولى هذه الدعوات صدرت على سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم حيث وصفها بـ"كارثية للشعب".. وكان هذا البوست الأكثر تداولا لسماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم، إذ أكد فيه على ضرورة تفعيل خيار المقاطعة الشعبية، لأن "ما تسمى بالانتخابات النيابية القادمة في البحرين ستكون كارثية للشعب بحسب التخطيط الرسمي للتلاعب بها، وهي شهادة مزورة برضا الشعب بتهميشه ومصادرة حريته وسائر حقوقه، وعلى من ينوي المشاركة في هذه الانتخابات وقفة عقل وضمير، عسى أن يتراجع.."

كما أن هناك دعوة من الشيخ فاضل الزاكي وهو عضو الهيئة المركزية ورئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الإسلامي العلمائي بالقول "إن الانتخابات النيابية مسرحية هزلية قد أعدت للسخرية منا."

وأيضا دعوة مهمة في المنصات الرقمية صدرت من داخل سجون أمن النظام البحريني من المعتقل السياسي الأستاذ عبد الوهاب حسين تحدث أن: المشاركة في الانتخابات القادمة بالترشيح والانتخاب تعني الإقرار بالوضع القائم بما فيه وما هو عليه، وأن المشارك منفصل عن الواقع وغير مكترث بما فيه من الآلام والفجائع.. بل تهمه نفسه وطموحاته الشخصية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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