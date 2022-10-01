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أفغانيات يتظاهرن ضد 'إبادة الهزارة' بعد التفجر الدموي الأخير في كابل

أفغانيات يتظاهرن ضد 'إبادة الهزارة' بعد التفجر الدموي الأخير في كابل
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

تظاهرت عشرات الأفغانيات من قومية الهزارة في كابل، اليوم السبت، بعدما أسفر تفجير انتحاري وقع قبل يوم عن مقتل 35 شخصا، معظمهم نساء من هذه الأقلية الأفغانية.

العالم ـ أفغانستان

ورفعت المتظاهرات اللواتي ارتدين حجابا أسود اللون، لافتات كتب عليها "توقفوا عن قتل الهزارة"، بينما شاركن في مسيرة مرت من أمام مشفى دشت البرشي الذي نقل إليه عدد من ضحايا الاعتداء.

وقالت المتظاهرة فرزانه أحمدي (19 عاما): "استهدف هجوم الأمس الهزارة وفتيات الهزارة" على وجه الخصوص. وأضافت "نطالب بوقف هذه الإبادة. نظمنا التظاهرة للمطالبة بحقوقنا".

وتجمعت المتظاهرات لاحقا أمام المستشفى، ورددن شعارات تحت أنظار عشرات المسلحين من جماعة طالبان، والذين حمل بعضهم قاذفات صواريخ (آر بي جي).

وفجر انتحاري نفسه أمس الجمعة في مركز تعليمي في كابل، بينما كان مئات الطلاب يجرون امتحانات الدخول إلى الجامعات، في حي دشت البرشي.ويعد الحي الواقع في غرب العاصمة جيبا تقطنه أقلية الهزارة.

وأعلنت الأمم المتحدة المتحدة، اليوم السبت، أن حصيلة القتلى بلغت 35 شخصا بينما بلغ عدد الجرحى 82. ولم تعلن أي مجموعة بعد مسؤوليتها عن اعتداء الجمعة.

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