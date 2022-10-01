السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ا ف ب: الجيش الأوكراني يعلن أن جنوده دخلوا بلدة ليمان الاستراتيجية

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكويت تطالب الإحتلال الإسرائيلي بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي

غزة.. مهرجان جماهيري إحياء لذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي

رئيس وزراء ارمينيا: نتطلع للمزيد من تعزيز العلاقات مع ايران

حين يصفع الشعب الكويتي المطبعين في الانتخابات

بالفيديو.. المؤتمر الدولي الـ5 للتضامن مع الأطفال الفلسطينيين في طهران

أفغانيات يتظاهرن ضد 'إبادة الهزارة' بعد التفجر الدموي الأخير في كابل