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مصادر فلسطينية: استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

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