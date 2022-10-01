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السيد نصر الله: الامام الخميني قدس سره عانى من اصحاب الاتجاه التقليدي حتى انه قال انه تحمل من الاذى منهم ما لم يعانيه من نظام الشاه

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

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