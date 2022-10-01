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السيد نصر الله: عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية كان أمرا مهما ونتائج التصويت تؤكد ما قلناه أنه لا يوجد تحالف سياسي يملك الأكثرية

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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