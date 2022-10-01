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العامري يدعو الحكومة الى اجراء تحقيق فوري في اسباب انهيار مبنى الكرادة

العامري يدعو الحكومة الى اجراء تحقيق فوري في اسباب انهيار مبنى الكرادة
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، الى اجراء تحقيق فوري في اسباب انهيار مبنى الكرادة.

العالم-العراق

و اضاف العامري في بيان، "تلقينا بأسف وحزن بالغين خبر انهيار بناية المختبر الوطني للتحليلات المرضية في ساحة الواثق ببغداد ، واذ نثمن الجهود الاستثنائية التي تبذلها وحدات الدفاع المدني والحشد الشعبي لإنقاذ العالقين تحت الركام"، داعياً الحكومة الى اجراء تحقيق فوري في اسباب انهيار المبنى الذي تهاوى رغم انه من المباني الحديثة وهذا دليل على عدم مراعاة الشروط الهندسية المطلوبة وغياب المراقبة من قبل الجهات ذات العلاقة".

واضاف،" نعزي ذوي ضحايا الحادث الاليم ، وندعو الله ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

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