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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السيد نصر الله: الجمهورية الاسلامية في ايران لا تريد شيئا من شعوب المنطقة ولا من الشعب العراقي
السيد نصر الله: التحريض الدائم على ايران وتقديمها كعدو هو عمل شيطاني ومخطط اميركي
السيد نصر الله: الجمهورية الاسلامية الايرانية بقائدها العظيم وشعبها المضحي لا يمكن لأحد ان ينال منها
السيد نصر الله: ايران اقوى من اي زمن مضى ولذلك لا تتأثر
السيد نصر الله: على الاغبياء ان يقرأوا الحقيقة في ايران
السيد نصر الله: عندما نزل المئات ضد النجمهورية الاسلامية تحدث العالم لكنه صمت عندما خرجت الملايين الداعمة للنظام الاسلامي
السيد نصر الله: اجراءات الحظر ضد ايران كان هدفها هو التحريض ضد النظام الاسلامي
السيد نصر الله: عشرات الفضائيات والاذاعات ومئات الجيوش الالكترونية تستهدف ايران
السيد نصر الله: ايران منذ انتصار الثورة الاسلامية هي موضع استهداف
السيد نصر الله: من صنع داعش ومن يحميها هو اميركا
السيد نصر الله: ايران اقوى من اي زمن مضى ولذلك لا تتأثر
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش
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