بالفيديو والصور.. عشرات الألاف يشاركون في مهرجان 'الأقصى في خطر' في غزة

العالم ـ فلسطين

بدأ اليوم فعاليات مهرجان "الأقصى في خطر" بمشاركة رئيس حركة حمـــــــــاس في غزة يحيى السنوار وقيادات الفصائل الفلسطينية.

وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي خلال كلمة له في مهرجان أن شبان القدس الثائر يدافعون عن شرف الأمتين العربية والإسلامية، مضيفا: أبطال شعبنا في جنين والضفة يتصدون للاحتلال بكل الإمكانات، وقدموا نماذج عظيمة في العطاء والتضحية.

اطلاق عشرات البالونات المحملة بصور شهــــــــداء جنين والمرابطين في المسجد الأقصى على رأسهم الشيخ رائد صلاح خلال المهرجان

مشاركة الغرفة المُشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في مهرجان "الأقصى في خطر" وسط مدينة غزة