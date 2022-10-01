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ضبط شحنة اسلحة وذخيرة في محافظة سيستان وبلوجستان

ضبط شحنة اسلحة وذخيرة في محافظة سيستان وبلوجستان
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

قادت جهود منتسبي وزارة الامن في ايران الى كشف وضبط شحة كبيرة للاسلحة والذخيرة الحربية لاستخدامها خلال اعمال الشغب وسائر الخروقات الامنية قبل دخولها الى داخل ايران عند حدود محافظة سيستان وبلوجستان .

العالم - ايران

وقال المدعي العام في مركز محافظة سيستان وبلوجستان «مهدي شمس‌آبادي» انه وفي ظل عمليات الرصد الاستخبارية لمنتسبي وزارة الامن تم كشف وضبط شحنة كبيرة للاسلحة والذخيرة الحربية من اجل استخدامها خلال اعمال الشغب وسائر الخروقات الامنية قبل دخولها ايران عند حدود محافظة سيستان وبلوجستان وجرى اعتقال المتورطين بنقل هذه الشحنة .

واضاف المدعي العام لمركز محافظة سيستان وبلوجستان انه جرى خلال هذه العملية كشف وضبط 90 قطعة سلاح و60 الف من انواع الذخائر .
وضمن اشارته الى ان هذه الاسلحة كانت ستدخل البلاد من اجل استخدامها لضرب المواطنين وزعزعة الامن وقال ان القوات الامنية وقوى الامن الداخلي ترصد جميع تحركات الاعداء ضد البلاد وهم سيقعون في شباك الامن قبل ان يقوموا باي تحرك عدواني.

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