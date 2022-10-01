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بوريل: انتهاء الحرب في أوكرانيا شبه مستحيل بعد انضمام 4 مناطق لروسيا

بوريل: انتهاء الحرب في أوكرانيا شبه مستحيل بعد انضمام 4 مناطق لروسيا
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم السبت، إن ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية جديدة (دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيه وخيرسون) يجعل انتهاء الحرب في أوكرانيا "شبه مستحيل".

العالم ـ أوروبا

وأضاف بوريل في تصريح لقناة "آر تي في أي" التلفزيونية الإسبانية، أن ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيه وخيرسون الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، يجعل "انتهاء الحرب أكثر صعوبة بكثير وشبه مستحيل".

وقال لاحقا خلال منتدى في شمال شرق إسبانيا "أوكرانيا لم تنتصر بعد"، كما دافع عن العقوبات الأوروبية التي فرضت على موسكو وعن المساعدة العسكرية لكييف، داعيا إلى الاستمرار في هذا المنحى.

وتابع بوريل قائلا "ينبغي القيام بأفضل من ذلك وجعل العالم يدرك أسباب هذه الحرب ونتائجها"، مذكرا بأن البرازيل والهند امتنعتا عن إدانة عملية الضم الروسية في مجلس الأمن الدولي.

ورأى أن الأوروبيين أقاموا "حديقة محاطة بالأدغال"، مشيرا إلى أنه "إذا كنا لا نريد أن تغزو الأدغال الحديقة.. علينا أن نتدخل"، داعيا أوروبا خصوصا الى تعزيز ترسانتها العسكرية.

وقال أيضا "هذا ليس ترفا إنه أمر ضروري ولا غنى عنه للبقاء".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 30 سبتمبر الماضي، اتفاقيات بشأن ضم أراض جديدة لروسيا. وقال الرئيس الروسي في خطاب له خلال مراسم التوقيع على وثائق ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا الاتحادية أن سكان دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه اصبحوا مواطنين روس من اليوم، وعلى نظام كييف وأسيادهم الحقيقيون في الغرب احترام إرادة الشعب واختياره.

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